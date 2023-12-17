Російські окупанти хочуть використати так звані "вибори" президента Росії на загарбаних територіях, щоб надати відчуття легітимності повномасштабному вторгненню.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на розвідку. 11 грудня 2023 року Центральна виборча комісія країни-терориста, заявила, що голосування на президентських виборах в березні 2024 року також поширюється й на тимчасово окуповані території України. Більш ніж ймовірно, "голосування" в окупації не буде ані вільним, ані чесним.
"Російська влада майже напевно розглядає досягнення "правильних" результатів у цих регіонах як пріоритет, оскільки вона хоче надати відчуття легітимності російському вторгненню", - додає розвідка.
Зазначається, що окупаційна влада використовуватиме суттєві фальсифікації "виборів" і залякування виборців, аби забезпечити перемогу чинному диктатору Володимиру Путіну зі значним відривом.
Вибори президента РФ
Як раніше писав The New York Times, Путін готується до виборів у березні 2024 року, але війна погіршує перебіг президентської кампанії.
У РНБО заявили, що після виборів Путін почне тотальну мобілізацію. Україна має лише 4 місяці на підготовку до цього.
Кремль перед виборами в Росії отримав жорстку вказівку не згадувати про вік Путіна. Про це розповів політолог Володимир Фесенко. Фесенко вважає, що Путіна хочуть показати "генералісимусом" і переможцем у "Вітчизняній війні".