Росіяни використають так звані "вибори", щоб легітимізувати свою присутність на українських територіях.

Російські окупанти хочуть використати так звані "вибори" президента Росії на загарбаних територіях, щоб надати відчуття легітимності повномасштабному вторгненню.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на розвідку. 11 грудня 2023 року Центральна виборча комісія країни-терориста, заявила, що голосування на президентських виборах в березні 2024 року також поширюється й на тимчасово окуповані території України. Більш ніж ймовірно, "голосування" в окупації не буде ані вільним, ані чесним.

"Російська влада майже напевно розглядає досягнення "правильних" результатів у цих регіонах як пріоритет, оскільки вона хоче надати відчуття легітимності російському вторгненню", - додає розвідка.

Зазначається, що окупаційна влада використовуватиме суттєві фальсифікації "виборів" і залякування виборців, аби забезпечити перемогу чинному диктатору Володимиру Путіну зі значним відривом.

Вибори президента РФ

Як раніше писав The New York Times, Путін готується до виборів у березні 2024 року, але війна погіршує перебіг президентської кампанії.

У РНБО заявили, що після виборів Путін почне тотальну мобілізацію. Україна має лише 4 місяці на підготовку до цього.

Кремль перед виборами в Росії отримав жорстку вказівку не згадувати про вік Путіна. Про це розповів політолог Володимир Фесенко. Фесенко вважає, що Путіна хочуть показати "генералісимусом" і переможцем у "Вітчизняній війні".

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