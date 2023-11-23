Ці вибори пройдуть в Росії на тлі її повномасштабного вторгення в Україну та загрози нової хвилі мобілізації.

У березні 2024 року в Росії відбудуться президентські вибори – перші від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Це голосування дуже важливе для російського диктатора Володимира Путіна, пише The New York Times.

Сумнівів у тому, що Путін балотуватиметься на новий президентський термін, майже немає. Очікується, що про висування своєї кандидатури на пост президента диктатор офіційно оголосить у грудні.

Традиційно, мало хто сумнівається в результатах майбутніх виборів – Путін завжди перемагає, і завжди – з великим відривом. Він очолює владу РФ, обіймаючи посади президента або прем’єр-міністра, починаючи з 1999 року.

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"Проте майбутні президентські вибори будуть важливими. Це перші вибори після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Це було найголовніше рішення Путіна відтоді, як він уперше увійшов в Кремль як лідер своєї країни два десятиліття тому", – йдеться у матеріалі.

Майбутні президентські вибори в Росії безпосередньо пов'язані з військовою стратегією Путіна на 2024 рік. Важливим аспектом є те, чи віддасть він наказ про нову мобілізацію, яка не зустріне великої підтримки всередині країни. Втім, диктатор може почати її і після того, як забезпечить собі п'ятий термін на посаді очільника Кремля.

Аналітик російської політики для видання Meduza Андрій Перцей заявив, що війна і мобілізація стають все більш непопулярними серед росіян. Вони викликають у людей "занепокоєння".

Професор політології Європейського університету в Санкт-Петербурзі Грігорій Голосов сказав, що Путін хоче переконатися, що ніхто не може поставити під сумнів його легітимність на чолі російської держави, насамперед різні угруповання всередині правлячого класу країни. При цьому він наголосив, що як населення, так і політикум РФ усвідомлюють, що справжнього політичного суперництва в Росії не було вже багато років. Водночас великої різниці між справжньою легітимністю та її імітацією в країні немає.

Проте внутрішню кризу, якщо така виникне, Путіну допоможе пережити навіть видима легітимність, вважає Голосов.

Це будуть перші вибори президента РФ після того, як було внесено зміни до Конституції Росії, які фактично дали Путіну балотуватися вп’яте, "обнуливши" терміни.

"Очікується, що у виборах візьмуть участь ще кілька кандидатів, зокрема представники Компартії і націоналістичної ЛДПР, які і в минулому грали роль зручних "суперників" для російського президента. Кремль також може дозволити ліберальному кандидату взяти участь у перегонах. Хоча, на думку експертів, це питання залишається відкритим, оскільки будь-який такий кандидат, найімовірніше, буде виступати проти війни в Україні", – йдеться у статті видання.

Андрій Перцев наголошує, що війна негативно впливає на путінську президентську кампанію. У Кремлі знають про зміну настроїв. За словами аналітика, хоча російський диктатор залишається глибоко зацікавленим у війні, його адміністрація помітно зміщує свій порядок денний в бік більш приземлених питань, таких як розвиток інфраструктури країни.

"Війна лише погіршує перебіг президентської кампанії. Вона нагадує людям про труднощі, з якими вони мають справу", – додав Перцев.

Зазначається, що перед початком виборчої кампанії уряд РФ організував в Москві величезну виставку під назвою "Росія". Було створено 500-метровий відеотунель, який демонструє різні досягнення країни за часів правління Путіна, такі як будівництво багатоквартирних будинків і автомагістралей. Примітно, що жодної згадки про війну РФ проти України в цьому відеотунелі немає.

Вибори в Росії

У березні 2024 року в Росії мають відбутися чергові президентські вибори. Очевидно, що як і раніше, перемогу на них здобуде диктатор Володимир Путін. Чого лише варта заява прес-секретаря Путіна Пєскова про те, що наступний президент РФ буде "такий як Путін, або інший, але такий самий".

Кандидатур, які могли б скласти Путіну бодай якусь конкуренцію на виборах, небагато. Серед політичних діячів про наміри балотуватися говорив Борис Надєждін. Війну РФ проти України він назвав "фатальною помилкою" Путіна і заявив, що її припинення буде його пріоритетом № 1. Проте, з огляду на попередні вибори в РФ, казати про те, що його шанси на перемогу реальні, було б перебільшенням.

Про своє висування в якості кандидата в президенти Росії заявив і російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков). Щоправда, зараз він перебуває у СІЗО.

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