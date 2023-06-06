У Новій Каховці вода дійшла до міськвиконкому, поділився місцевий мешканець.

Десь з другої години ночі почалася активна стрілянина між правим і лівим берегом, підрив Каховської ГЕС був десь о третій - його було чутно, але не видно.

Про це у вівторок, 6 червня, кореспонденту УНІАН розповів місцевий житель Нової Каховки на засадах анонімності. "Усі спали. Десь з другої години ночі почалася активна стрілянина між правим і лівим берегом. Сам підрив був о третій годині, його було чути, але не видно", - розповів він.

За словами мешканця Нової Каховки, місто підтопило. Десь на 5 метрів розширилося річище. Калюжі дійшли до міськвиконкому, підтопило прибережні дачі. І все. На його думку, десь протягом дня-двох вода з обжитих районів піде назад.

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Підрив Каховської дамби - наслідки, про які треба знати

Як повідомляв УНІАН, вранці 6 червня стало відомо про підрив дамби Каховської ГЕС. Дамба зазнала серйозних пошкоджень, що призвело до неконтрольованого виливання води з Каховського водосховища. Через це є загроза затоплення до 80 населених пунктів. Небезпека загрожує населеним пунктам, розташованим на півдні України.

У Херсонській ОВА заявили, що рівень води через підрив Каховської ГЕС дійде критичного близько 11-ї години. Людей закликають терміново зібрати документи, речі першої необхідності та чекати на евакуаційні автобуси.

За даними мера Каховки Володимира Коваленка, унаслідок підриву дамби Каховської ГЕС місто-супутник Нову Каховку сильно підтоплює. Станом на 6:30 ранку підтоплення вже фіксувалися у зоопарку "Казкова діброва" та літньому театрі.

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