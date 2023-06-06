Зараз влада займається евакуацією жителів районів підтоплення.

Через підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Цієї ночі російські війська підірвали дамбу Каховської ГЕС. Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. Президент України скликав РНБО. Далі проведемо засідання Державної комісії ТЕБ і НС", - зазначив він.

Також він додав, що зараз влада займається евакуацією жителів районів підтоплення, проводяться евакуаційні заходи з мікрорайону Острів у Херсоні. Також вже сформовано евакуаційні потяги до Миколаєва.

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"Оцінюємо наслідки для довкілля та загрозу для Запорізької атомної електростанції. Через відсутність доступу до неї така оцінка ускладнена. Знищення Каховської ГЕС — терористичний акт з боку Росії, яка несе за це повну відповідальність. Руйнування ГЕС загрожує екологічною катастрофою для Півдня нашої держави. Світ має відреагувати. Негайно. Але не просто словами, а діями. Росія має негайно забратися із ЗАЕС, аби уникнути подальшої катастрофи", - додав він.

Підрив Каховської ГЕС - що відомо

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, вже відбувається неконтрольований скид води з водосховища.

У Херсонській ОВА заявили, що рівень води через підрив Каховської ГЕС дійде критичного близько 11-ї години. Людей закликають терміново зібрати документи, речі першої необхідності та чекати на евакуаційні автобуси.

Станом на 7:30 на правобережній частині Херсонщині повністю або частково затоплені вісім населених пунктів та мікрорайон Херсону.

Як наголосив очільник Офісу президента Андрій Єрмак, підрив дамби є черговим воєнним злочином та екоцидом, також є загроза для Запорізької АЕС.

Президент Володимир Зеленський скликав Раду нацбезпеки і оборони щодо подій на Каховській ГЕС та закликав поширювати лише офіційну та перевірену інформацію.

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