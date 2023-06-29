Журналісти встановили, що окупанти 205 російської бригади досі перебувають в Новій Каховці.

Російські військові захопили та контролювали греблю і Каховську ГЕС із початку повномасштабного вторгнення. А 6 червня 2023 року вони вчинили теракт, підірвавши гідроелектростанцію.

Журналісти-розслідувачі проекту "Схеми" та агенції "Слідство.Інфо" ідентифікували окупантів та їхніх командирів, які контролювали ГЕС.

Йдеться про окупантів 205 окремої мотострілецької "казачої" бригади Сухопутних військ РФ. Вони безпосередньо контролювали Каховську ГЕС.

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Журналісти ідентифікували 35-річного Арсена Піцхелаурі з позивним "Грузин", він брав активну участь в окупації Херсонської області. Цей окупант нібито й досі перебуває в Новій Каховці, а ще після руйнування греблі його викликали до РФ на нагородження.

Також розслідувачі встановили особу рашиста, нагородженого орденом "За отвагу" - сержанта інженерно-саперного батальйону 205 ОМСБр Руслана Магомедова. Нагороджував його у Новій Каховці заступник командира 205-ї бригади з позивним "Полігон", справжнє ім'я - Денис Міщенко.

Командир 205 бригади - полковник Роман Тітов, як встановили журналісти. Він відомий українським розвідникам, оскільки з 2016 року бере участь у війні проти України, зокрема на сході. Відомо, що він має судимість за перевищення службових повноважень із застосуванням насилля та зброї.

Журналісти отримали від джерел в одному з державних органів спеціального призначення України список окупантів 205 російської бригади:

Росія підірвала Каховську ГЕС 06.06.2023

У ніч на 6 червня 2023 року Росія підірвала Каховську ГЕС, зруйнувавши машинну залу і греблю. Згодом стало відомо, що гідроелектростанцію неможливо відновити.

Унаслідок підриву рашистами Каховської ГЕС виникла екологічна катастрофа, було затоплено низку населених пунктів, з них оголошували евакуацію.

Президент Зеленський наголошував, що підрив Каховської ГЕС не зупинить ЗСУ на шляху до деокупації власних територій.

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