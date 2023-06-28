Росіяни поховали людей у братських могилах без будь-яких позначок.

На захопленій росіянами території Херсонської області, яка була затоплена внаслідок підриву Каховської ГЕС, лише за два дні виявили понад 60 тіл загиблих від повені.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, через спалах вірусних хвороб окупанти були вимушені розпочати заходи зі стабілізації санітарно-епідеміологічної ситуації у низці населених пунктів окупованої Херсонщини, які постраждали через підрив ГЕС.

Загарбники задіяли працівників комунальних служб для розбирання завалів і збору загиблих внаслідок повені.

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"В результаті пошуково-відновлювальних робіт лише 24-25 червня цього року було знайдено понад 60 тіл. Щоб приховати реальну кількість жертв, командуванням російських окупаційних військ було прийнято рішення про поховання загиблих у братських могилах без забору зразків ДНК і встановлення будь-яких позначок на місці поховання", - йдеться в повідомленні.

Підрив Каховської ГЕС - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 6 червня російські терористи підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого десятки населених пунктів як на підконтрольній, так і на окупованій території Херсонської та Миколаївської областей було затоплено.

На правобережжі Херсонщини була проведена рятувальна операція та евакуація населення, не дивлячись на постійні обстріли з боку росіян. При цьому на окупованому лівобережжі люди фактично залишилися у водній пастці, адже загарбники не дозволяли їм виїжджати після катастрофи. Скільки людей загинуло на окупованих територіях від затоплення наразі невідомо.

За офіційними даними МВС України, станом на 20 червня відомо, що внаслідок підриву росіянами Каховської гідроелектростанції 21 людина загинула на підконтрольних територіях, із них 5 - під час евакуації, через обстріли росіян. Крім того, поранень зазнали 28 людей.

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