Президент підкреслив, що цьогоріч Україна "не відступила на жодному напрямку на землі, повернула собі море і зробила безпечнішим небо".

Президент України Володимир Зеленський повідомив про визначення стратегії застосування Сил оборони на 2024 рік. У повідомленні у своєму Telegram-каналі він зазначив, що відбулася підсумкова Ставка Верховного Головнокомандувача.

"Підбили воєнні підсумки року. Проаналізували результати ведення бойових дій та наші рішення. Що ми зробили правильно, а що могли зробити краще. З урахуванням цих висновків, прогнозів і наших можливостей визначили стратегію застосування Сил оборони на прийдешній рік", - повідомив Зеленський.

Він підкреслив, що цьогоріч Україна "не відступила на жодному напрямку на землі, повернула собі море і зробила безпечнішим небо".

Відео дня

"Ми продовжуємо працювати як одна команда. Дякую кожному й кожній, хто віддає всі сили заради перемоги України", - зазначив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, у проекті "VIP з Наталією Мосейчук" радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк наголосив, що Росія йтиме до кінця, тож Європа має інвестувати в Україну.

За його словами, у Європи немає жодного іншого шансу, окрім як інвестувати у того, хто може захистити її.

Вас також можуть зацікавити новини: