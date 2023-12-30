Він зауважив, що кожен прояв російського терору вкотре доводить, що не можна зволікати з допомогою тим, хто протистоїть терору.

Президент України Володимир Зеленський зробив нову заяву щодо масованого удару Росії по Україні 29 грудня, унаслідок якого вже відомо про 39 загиблих.

У дописі в Telegram-каналі глави держави зауважується, що роботи з ліквідації наслідків учорашньої російської атаки досі тривають. Унаслідок удару постраждало майже 120 міст і сіл - сотні цивільних обʼєктів.

Зеленський подякував усім рятувальникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій, працівникам і працівницям комунальних підприємств, поліцейським, усім, хто зараз на місцях допомагає, підтримує людей, розбирає завали та відновлює нормальне життя.

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"Загалом через цей удар терористів постраждали 159 людей. Серед них, станом на даний час, на жаль, 39 загиблих. Мої співчуття рідним і близьким. Усім пораненим і травмованим надано необхідну допомогу", - наголосив він.

Президент також подякував усім лідерам світу, політикам та громадським діячам, які засудили цю атаку, а також журналістам із багатьох країн, які підтримують українців та розповідають правду про російське зло та захист України.

"Зброя в руках українців - це завжди захист життя, і кожен прояв російського терору знов і знов доводить - не можна зволікати з допомогою тим, хто протистоїть терору. Ми всі разом маємо перемогти терор", - підкреслив Зеленський.

Атака РФ по Україні

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня Росія запустила по Україні понад сотню ракет та десятки ударних безпілотників.

Вже ввечері міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомляв, що відомо було вже про 30 загиблих та понад 160 поранених людей унаслідок масованого удару Росії по території України.

Дещо раніше стало відомо, що кількість загиблих у результаті атаки на столицю 29 грудня зросла до 16 людей. 1 січня в Києві буде оголошене днем жалоби.

Державна служба з надзвичайних ситуацій Україні опублікувала поради, що робити, якщо ти під завалом після ракетного удару.

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