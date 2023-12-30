Він зауважує, що у Європи немає жодного іншого шансу, окрім як інвестувати у того, хто може захистити її.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголошує, що Росія йтиме до кінця, тож Європа має інвестувати в Україну.

Про це він сказав у проекті "VIP з Наталією Мосейчук", відповідаючи на запитання щодо висновку, який може зробити Захід, дивлячись на поточну ситуацію довкола теми мобілізації в Україні.

"Один - інвестуємо. Жодного іншого висновку вони не зроблять… Російська Федерація абсолютно точно відмовилася від будь-яких конфігурацій, окрім війни. Війна заради війни. Вони будуть іти до кінця. Вони не зміняться", - зауважив Подоляк.

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Він додав, що завжди запитує, чи усвідомлюють співрозмовники, чи Росія, яка "обнулила" свою репутацію, готова буде повернутися до довоєнного типу поведінки на глобальній арені.

"Ні, вона буде воювати. І це означає, що у Європи немає жодного іншого шансу, як інвестувати у того, хто може захистити її", - сказав радник керівника ОП.

За його словами, Захід має дуже простий вибір. "Вони підсвідомо розуміють, що могли б трішки швидше щось робити. Могли б трішки більше щось робити. Вони це також усвідомлюють. Чому сьогодні національні пакети допомоги Україні від європейських країн суттєво збільшені? З запізненням, але вони розуміють, що можна було простимулювати трішки інакшу поведінку і трішки інакші події по лінії фронту", - зауважив Подоляк.

Радник керівника ОП додав, що "вони сьогодні точно усвідомлюють, що окрім України інших варіантів зберегти свій тип життя, свій формат життя у них не буде".

"У них не буде рішення припинити допомогу чи "треба змусити Україну щось зробити". Ні. У них буде інше рішення: технологічний прорив у цій війні. Людина готова, з урахування того, який тип війни сьогодні ми бачимо в Україні, воювати, але вона буде мати набагато більш відповідні технологічні рішення. Я маю на увазі дальнобійні ракети, дрони, - щоб не було такої кількості безпосередніх боєзіткнень", - сказав він.

Подоляк про мобілізацію

У проекті "VIP з Наталією Мосейчук" Подоляк зауважив, що розмова про мобілізацію в Україні буде складною та спекулятивною, але врешті-решт матиме позитивні наслідки.

Відповідаючи на питання про правильний час для початку таких дискусій та чи не запізнилася з цим Україна, Подоляк зазначив, що ніхто не може вказати точний час, адже такого обсягу війни ще не було, тому немає досвіду, як психологічно змінюються країни, які знаходяться всередині війни.

Він зазначив, що питання мобілізації вирішиться позитивно саме з цієї причини - бо Україна розуміє та усвідомлює, що таке війна.

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