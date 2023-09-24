Спорядження корабля може становити вісім "Калібрів".

На чергування в акваторію Чорного моря окупанти вивели носій крилатих ракет. Про це повідомляє прес-служба Сил оборони півдня України.

Зокрема, у Чорне море на бойове чергування ворогом виведений надводний ракетоносій - малий ракетний корабель проекту "Буян-М". Його спорядження ракетами "Калібр" може становити до 8 одиниць.

"Рівень ракетної загрози підвищено. Будьте уважні до сигналів повітряних тривог. Оперативно переходьте в укриття. Ворог підступний і зухвалий", - наголошують військові.

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Війна в Україні - ситуація в Чорному морі

Нагадаємо, сьогодні вранці повідомлялося, що корабельне угруповання флоту противника розгорнуто в Чорному морі у кількості 8 одиниць. Ще один корабель було зафіксовано в Азовському морі. Ракетоносії, які вчора виходили на чергування, було заведено в пункти базування, але рівень ракетної загрози залишається високим.

Також йшлося, що російські окупанти намагаються загострити ситуацію у морській акваторії та завдають ударів у районі острова Зміїний (Одеська область). За даними Сил оборони півдня України, за минулу добу загарбники застосовували авіацію в напрямку Зміїного та скинули чотири керовані авіаційні бомби.

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