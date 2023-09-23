Стало відомо, скільки "Калібрів" направлені на Україну.

Російські військові вивели на бойове чергування два ракетоносія.

Про це повідомила прес-служба Сил оборони півдня України.

"В Чорне море на бойове чергування ворогом виведені надводні ракетоносії - один з малих ракетних кораблів проєкту "Буян-М" і фрегат "Адмірал Макаров", - розповіли військові.

Зазначається, що спорядження цих бойових одиниць - до 16 ракет типу "Калібр".

"Рівень ракетної загрози значно підвищено. Будьте уважні до сигналів повітряних тривог. Оперативно переходьте в укриття", - наголосили у прес-службі.

Ракетний терор РФ

Нагадаємо, ввечері 21 вересня російські військові вдарили по Одещині ракетой "Онікс". В Білгород-Дністровському районі регіону було зафіксовано влучання в об'єкт рекреаційної інфраструктури. Зайнялася пожежа, у соцмережах місцеві жителі розповідали, що ракета влучила у санаторій.

23 вересня вранці російські ракетоносії в акваторії Чорного моря були відсутні. Також повідомлялось, що за минулу добу на півдні було знищено понад півсотні окупантів, сім гармат, чотири автомобілі, два човни.

Нагадаємо, в ніч на 23 вересня російська армія за ніч ворог атакував українські міста 15 "Шахедами", майже всі вдалося збити. Зокрема, на напрямку Запоріжжя та Дніпропетровщини Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 14 дронів-вбивць.

Вас також можуть зацікавити новини: