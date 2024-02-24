Протягом доби, 24 лютого, на фронті відбулося 69 бойових зіткнень із противником, оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Про це у вечірньому зведенні повідомив Генштаб ЗСУ.
Так, на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 1 атаку противника в районі населеного пункту Терни Донецької області. Там ворог намагався прорвати оборону українських військ.
На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.
На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське Донецької області.
На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області. Там окупанти 23 рази намагалися прорвати оборону українських військ.
На Новопавлівському напрямку нашими воїнами відбито 1 атаку противника в районі південніше Золотої Ниви Донецької області.
На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 4 атаки противника в районі Роботиного Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 2 спроби штурму позицій наших військ.
Війна в Україні: це варто знати
В суботу, 24 лютого, російські окупаційні війська обстріляли Херсонщину. Внаслідок ворожого удару по Білозерці загинула жінка. Ще пʼятеро осіб постраждали. За інформацією очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, це 36-річна жінка та чоловіки, 50, 36, 45 та 39 років.
Водночас у Донецькій області українські захисники уразили російський ЗРК "Тор" та важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепьок". Як розповів командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" Олександр Тарнавський, загальні втрати росіян у живій силі на цій ділянці фронту складають 312 осіб.