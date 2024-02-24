На Марʼїнському напрямку окупанти 23 рази намагалися прорвати оборону українських військ.

Протягом доби, 24 лютого, на фронті відбулося 69 бойових зіткнень із противником, оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Про це у вечірньому зведенні повідомив Генштаб ЗСУ.

Так, на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 1 атаку противника в районі населеного пункту Терни Донецької області. Там ворог намагався прорвати оборону українських військ.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.

Відео дня

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області. Там окупанти 23 рази намагалися прорвати оборону українських військ.

На Новопавлівському напрямку нашими воїнами відбито 1 атаку противника в районі південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 4 атаки противника в районі Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 2 спроби штурму позицій наших військ.

Війна в Україні: це варто знати

В суботу, 24 лютого, російські окупаційні війська обстріляли Херсонщину. Внаслідок ворожого удару по Білозерці загинула жінка. Ще пʼятеро осіб постраждали. За інформацією очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, це 36-річна жінка та чоловіки, 50, 36, 45 та 39 років.

Водночас у Донецькій області українські захисники уразили російський ЗРК "Тор" та важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепьок". Як розповів командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" Олександр Тарнавський, загальні втрати росіян у живій силі на цій ділянці фронту складають 312 осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: