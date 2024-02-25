На українські землі за добу ліквідували ще понад 800 російських окупантів, зазначив Генштаб.

Втрати РФ в Україні упродовж доби стрімко наблизилися до нової "червоної лінії".

Загальна кількість "мінусованих" супротивників зросла на 810 осіб і тепер становить 409 820 окупантів, йдеться на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook. Зокрема, ліквідовано ще 16 ворожих бойових броньованих машин та вісім танків.

Також брухтом стали 29 артилерійських систем, 22 дрони оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети, 23 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн та дві одиниці спецтехніки.

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Супротивники не припиняють спроб атакувати захисників нашої держави на різних напрямках й отримують гідну відсіч. Зокрема, "гаряче" на частині Донбасу, Харківської області та на Запорізькому напрямку.

За відомостями аналітиків, окупанти іноді прориваються в село Роботине Запорізької області, але для них "це дорога в один кінець". Варто зазначити, що втрати ворога на 24 лютого 2024 року становили приблизно 409 010 загарбників.

Нагадаємо, екс-командир взводу батальйону "Айдар" - ветеран Євген Дикий, говорив, що українці ще можуть перемогти росіян, але для цього їм потрібно поводитися так, як на початку повномасштабної агресії.

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