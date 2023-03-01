Чим саме ворог підбив літак Шкаревського, невідомо.

Український пілот Дмитро Шкаревський у лікарні в Дніпрі, він отримав важку травму спини. Це сталося під час масованої атаки Росії. Шкаревський намагався ліквідувати ворожі об’єкти, проте його літак підбили.

У сюжеті "Сніданку з 1+1" журналісти розповіли, як Дмитро врятувався з охопленого вогнем літака. 10 лютого 2023 року його підбили близько 4-ої ранку.

"Рятуватись було важко. Я побачив, що перебував над болотистою місцевістю, тому вирішив катапультуватися", - ділиться він.

Спускався на землю Дмитро кілька хвилин, мав приземлитися на замерзлу річку. Коли він упав, відчув сильний біль у спині, йому було важко рухатися. Та він вибрався з парашутної системи, зателефонував старшому своєї групи та надіслав свою геолокацію. Його прийняли місцеві жителі й викликали "швидку".

Чим саме ворог підбив літак Шкаревського, невідомо, оскільки розслідування триває. Бійцеві поставили титановий каркас у спині, дістали уламок з правої кінцівки. Попереду - курс реабілітації.

Подвиг пілота Вадима Karaya Ворошилова

Нагадаємо, у жовтні 2022 року Karaya збив 2 ракети окупантів, а також 5 іранських дронів, що летіли над Вінницькою областю. Після цього його літак було пошкоджено, та пілот відвів винищувач від населеного пункту, щоб не постраждали люди, і зміг катапультуватися. За це йому було надано звання Героя України.

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