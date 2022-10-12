Причини аварії встановлюються.

Увечері поблизу Вінниці український винищувач зазнав аварії, пілот катапультувався і почувається добре.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Командування Повітряних сил Збройних сил України у Facebook.

"12 жовтня близько 21 години поблизу Вінниці зазнав аварії винищувач однієї із бригад тактичної авіації Повітряних сил. Льотчик успішно катапультувався, почувається добре. Він виконував бойове завдання зі знищення над Вінниччиною ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136", - зазначили у Повітряних силах.

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Зауважується, що цього дня пілот вже знищив п'ять "Шахідів": три - на півдні України і два - над Вінницею. А напередодні, під час масованого ракетного обстрілу, збив дві крилаті ракети окупантів.

"Через невстановлені технічні причини льотчик почав втрачати керування машиною, але зробив усе можливе, аби відвести літак подалі від Вінниці, і... катапультувався. Причини аварії встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук ініціював клопотання про присвоєння пілоту високого звання Героя України.

Іранські дрони-камкадзе в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 12 жовтня, голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов повідомив, що у небі над Вінницькою областю збито два ворожих дрони-камікадзе.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія замовила у Ірану 2 тисячі 400 дронів Shahed.

За останню добу українські зенітники в Миколаївській області збили 9 іранських дронів Shahed-136.

За словами Головнокомандувача ЗСУ Залужного, Польща надала Україні комплекси, з яких українці збивають іранські дрони.

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