Йому також вручено орден "Золота Зірка".

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України пілотові Вадиму "Karaya" Ворошилову, якому вдалося відвести свій пошкоджений літак від населеного пункту.

"Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Ворошилову Вадиму Олександровичу – майору", – йдеться в указі президента, опублікованому на сайті Глави держави.

Там також зазначено, що звання присвоєно "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу".

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Вадим Karaya Ворошилов - що про нього відомо

Ворошилов народився в Кременчуці на Полтавщині, у 2011 році закінчив місцевий військовий ліцей, згодом – Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Перебував на військовій службі з 2016 по 2021 рік, та повернувся після повномасштабного вторгнення Росії до України. Веде свій YouTube-канал, де публікує відео польотів.

У жовтні 2022 року зробив вчинок справжнього героя. Він збив 2 ракети окупантів, а також 5 іранських дронів, що летіли над Вінницькою областю. Після цьог його літак було пошкоджено, та пілот відвів винищувач від населеного пункту, щоб не постраждали люди, і зміг катапультуватися.

8 серпня за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та вірність військовій присязі його було нагороджено орденом "За мужність".

А у День ЗСУ, 6 грудня 2022 року, майору Ворошилову вручили нагороду "За заслуги перед Вінницею" і грошову премію.

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