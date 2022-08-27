Ще рано говорити про те, що РФ почала евакуацію з тимчасово окупованого півострову, проте певні ознаки вже є.

Після "бавовни" у тимчасово окупованому Криму російські окупанти почали потихеньку збирати свої речі. Вже є ознаки того, що рашисти тікають з півострова та вивозять свої родини.

Про це в ефірі телемарафону повідомив спікер начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Він зазначив, що ще зарано говорити про початок масштабної евакуації окупантів. Проте вже є інформація, що рашисти потроху панікують. За словами Братчука, російські військові відчули демілітаризацію тимчасово окупованого півострова. Вони почали вивозити свої родини та тікають з Криму.

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"Це ознака непогана. Нехай оглядаються, нехай потихеньку забирають свої речі", - додав спікер начальника Одеської обласної військової адміністрації.

Він також зазначив, що загроза ракетних обстрілів зберігається. РФ змінює угруповування кораблів-ракетоносіїв, в акваторії Чорного моря збільшилася кількість ворожих "Калібрів", готових до застосування.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що "бавовна" у Криму є передумовою для звільнення півострова. Спочатку ЗСУ знищували ближні тили, а зараз справа доходить й до дальнього тилу, пояснив експерт.

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