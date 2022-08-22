Спочатку ЗСУ знищували ближні тили, а зараз справа доходить й до дальнього тилу.

Події у Криму носять військовий та інформаційний характер. Регулярні потужні удари України показали вразливість Росії.

Про це директор центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Зараз розвінчуються міфи, які створені російською пропагандою, що Крим захищений, що це непотопний авіаносець. Після Севастополя вже зрозуміло, що Росія є вразливою. "Бавовна" в окупованому Криму, потужні удари по командуванню ЧФ РФ у Севастополі, вибухи у Новофедорівці, вибухи під Керчю подіяли на людей, які приїхали жити та відпочивати з Росії у Крим", - зазначив Мусієнко.

За словами експерта, події у Криму б'ють по іміджу Росії.

"Удар по іміджу держави, яка має начебто потужні засоби ППО С-400, які вони рекламують та намагаються продавати в Індію та Туреччину та які пропускають удари. Удар по аеродрому знищив літаки морської авіації ЧФ Росії, штурмовики та бомбардувальники, яки завдавали ударів по українській території. Це передумови для звільнення півострова Крим. Спочатку ЗСУ знищували ближні тили, а зараз справа доходить й до дальнього тилу", - пояснив Мусієнко.

Як раніше повідомляв УНІАН, бажання РФ посилити захист окупованого Криму відволіче їхні сили від лінії фронту. Радник ОП Олексій Арестович заявив, що операція зі звільнення Криму почалась.

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