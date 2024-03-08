Після значних втрат літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та винищувачів Су-34/Су-35, окупанти суттєво знизили кількість авіаударів КАБами.

Після значних втрат літаків серед російських пілотів уже почались певні "дискусії" щодо рішень військового керівництва.

Про це заявив командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук. "Чи не щодня розрахунки зенітних ракетних військ Повітряних сил полюють на російські винищувачі. Буквально вчора було бойове застосування по ворожих літаках на відстані понад 150 км. Працюємо і сьогодні! Перевіряємо результат бойової роботи!" - заявив він.

За словами командувача, ворог продовжує атакувати наші позиції керованими авіабомбами, але підлітати надто близько уже не наважується.

Відео дня

Олещук наголосив, що після значних втрат – літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та винищувачів Су-34/Су-35, окупанти суттєво знизили кількість авіаударів КАБами. А літаків ДРЛВ досі немає в Азовському морі та на інших напрямках, що зменшує спроможності ворога у веденні радіолокаційної розвідки.

"За нашими даними, серед російських пілотів уже почались певні "дискусії" щодо рішень військового керівництва – посилати їх в один кінець. Такі розмови, а можливо і саботаж, під час виконання завдань окупантами, лише зростатимуть, коли Повітряні Сили отримають від західних партнерів більше інструментів для захисту нашого неба від повітряних атак ворога.

Збиття російських літаків в Україні

Експерт з авіації Валерій Романенко заявив, що збиття Силами оборони великої кількості літаків стало для РФ проблемою, але в них ситуація не критична. За його словами, не тільки літаків у ворога достатньо, але й пілотів.

Він зазначив, що на початку війни за штурвалами сиділи підполковники, майори і практично нижче капітана нікого не було. А тепер в "некрологах вічного польоту" вже є лейтенантські звання. Романенко зазначив, що росіяни запрошували і пенсіонерів у "вагнерівські" групи. "Були такі спеціальні ескадрильї при діючих полках, де воювали власне "вагнерівці". Відомі випадки збиття Су-25, Су-24 з відставними пілотами", - додав він.

Романенко зазначив, що загалом в Росії після збиття великої кількості літаків за останній місяць ситуація з пілотами важка, але не критична. "В них є ще два полки на Далекому Сході – вони представлені окремими ескадрильями. З віддалених полків вони можуть міняти льотний склад", - сказав Романенко.

Вас також можуть зацікавити новини: