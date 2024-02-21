Така кількість знищених літаків – це серйозний удар по іміджу РФ, каже Ігнат.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував збиття одразу семи літаків РФ за останні кілька днів. Він наголосив, що кожен знищений борт є відчутною втраторю для ворога.

"По-перше, це пілоти. По-друге, це сучасна техніка, яка постійно атакує нас, використовуючи нові ракети та інші засоби ураження", – наголосив він в ефірі телемарафону.

Така кількість знищених літаків РФ є серйозним ударом для іміджу Москви, каже Ігнат. За його словами, це також вагомий аргумент для російських пілотів про те, що "не варто совати носа близько до українських кордонів", адже кожного з них може чекати така доля.

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Він також прокоментував "допомогу" російській авіації від диктатора Володимира Путіна:

"Як бачите довелося кремлівському диктатору рятувати ситуацію. Він подарував ПКС Росії ікону, яка має їх врятувати від зенітних керованих ракет – наших чи імпортних. Ця історія вже у вигляді мему ходить", – констатував він.

Знищення літаків РФ: останні новини

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні Сили оборони вже знищили 338 літаків та 325 гелікоптерів противника.

Тільки за останні кілька днів "приземлили" сім російських літаків. Так, вранці 21 лютого командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що Збройні сили України збили російський винищувач Су-34.

17 лютого українські воїни знищили одразу три російських літаки. "Приземлили" два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35. Сталося це на східному напрямку.

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