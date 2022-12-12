Пауза у застосуванні іранських дронів-камікадзе тривала три тижні.

Російські окупанти почали запускати іранські дрони-камікадзе Shahed зі східної частини узбережжя Азовського моря. Про це речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, після тритижневої паузи росіяни не змінили тактику застосування іранських дронів-камікадзе.

"Тактика не змінилася, вони застосовують відповідно до тієї обстановки, яка змінилася на півдні країни. Вони їх починають застосовувати з інших напрямків – це східна частина узбережжя Азовського моря", - розповів він.

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Іранські дрони-камікадзе у війні проти України

Росіяни з вересня активно використовують Shahed-136 для ударів по українських містах та об'єктах критичної інфраструктури.

Як повідомляв УНІАН, вночі 7 грудня після тритижневої перерви російські окупаційні війська знову атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136/131.

У ніч проти 10 грудня російські загарбники на півдні України запустили 15 дронів-камікадзе іранського виробництва. Сили ППО збили 10 БПЛА, однак безпілотники поцілили в об'єкти енергетичної інфраструктури на Одещині.

9 листопада речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що з вересня російські війська випустили по території України понад 400 іранських дронів-камікадзе. Більшість безпілотників було ліквідовано. Була інформація про те, що Росія загалом замовила в Ірані 1 тис. 740 Shahed.

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