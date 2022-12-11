Погодні умови впливають на дрони так само, як і на авіацію, зазначили у Повітряних силах нашої армії.

У Повітряних силах Збройних сил України пояснили, що погодні умови можуть впливати на застосування іранських БПЛА Shahed, проте не викликають проблем для їх використання.

Є льотні погодні умови, є нельотні, вони впливають на підготовлену авіацію і так само впливають на безпілотники, про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону.

Наприклад, поривчастий вітер може впливати на аеродинамічні якості, тобто здувати з курсу БПЛА Shahed, які мають велику площину крила, і це може впливати на їхнє застосування.

Відео дня

"Так само перепади температур з плюса в мінус створює обмерзання площини всього фюзеляжу - це відбувається і на пілотованій авіації, на аеродромах. Навіть на своїх машинах можна побачити, як вкривається техніка шаром криги, і це може впливати на її застосування. Тому жодних проблем для дронів немає що влітку, що взимку їх застосовувати", - сказав він.

Росія використовує у війні проти України іранські дрони - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня у британській розвідці зазначили, що Росія, імовірно, отримала нову партію безпілотних літальних апаратів іранського виробництва.

У ніч на 7 грудня після тритижневої перерви російські окупаційні війська знову атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136/131. Усього було виявлено 14 баражуючих боєприпасів, які прямували орієнтовно з південно-східного напрямку. Сили ППО збили 14 з них. Також збито один БПЛА "Орлан-10" та ще два ворожих безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Росіяни з вересня активно використовують Shahed-136 для ударів по українських містах та об'єктах критичної інфраструктури.

За інформацією ЗМІ, Росія та Іран домовилися про виробництво дронів на території РФ.

Станом на 9 листопада за даними командування Повітряних сил ЗСУ, з вересня російські війська випустили по території України понад 400 іранських дронів-камікадзе. Більшість безпілотників було ліквідовано.

Вас також можуть зацікавити новини: