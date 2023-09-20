Скільки "Калібрів" наразі загрожує Україні.

Окупанти вивели в Чорне море ракетоносій. Як повідомляють у Військово-Морських силах ЗС України, станом на 10:00 в акваторії перебуває корабель, на борту якого крилаті ракети морського базування.

"В Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває вісім ворожих кораблів. Серед них - носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп яких - до 8 ракет", - розповіли у ВМС.

Також зазначається, що в Азовському морі на чергуванні один корабель окупантів, але без ракет на борту.

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У Середземному морі – також перебуває корабель, однак без "Калібрів".

Ситуація у Чорному та Азовському морях - останні дані

За даними національних ВМС, вчора, 19 вересня, в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувало чотири російських кораблів, в Азовському морі їх було чотири, в Середземному – один. У понеділок, 18 вересня, та вівторок ракетоносії у акваторіях трьох морів були відсутні.

Як повідомляв УНІАН, за даними українських військових, росіяни останнім часом бояться за свої корабельні бойові одиниці, зокрема, через застосування Силами оборони морських дронів.

За даними ВМС ЗСУ, перед початком повномасштабного вторгнення РФ під приводом навчань завезла до Чорного моря через Босфорський пролив шість кораблів, збільшивши їхню кількість до 13. За останні півтора року ЗСУ уразили щонайменше п'ять великих десантних кораблів росіян. Йдеться про ВДК "Саратов", десантні кораблі "Цезар Куніков" і "Новочеркаськ" тощо.

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