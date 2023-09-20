Двоє з возьми кораблів, що залишились, надто старі і не виходять у море.

Перед початком повномасштабного вторгнення Росія під приводом навчань завезла до Чорного моря через Босфорський пролив шість кораблів, збільшивши їхню кількість до 13.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів LIGA.net, що за останні півтора року українська армія уразила щонайменше п'ять великих десантних кораблів російського військово-морського флоту. Загалом у ворога залишилось вісім таких плавзасобів.

Першим Сили оборони знищили російський ВДК "Саратов" Це відбулося 24 березня 2022 року у порту тимчасово окупованого Бердянська. Тоді також були пошкоджені великі десантні кораблі "Цезар Куніков" і "Новочеркаськ".

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4 серпня морські дрони ЗСУ атакували Новоросійськ і знищили ВДК "Оленегорский горняк". За словами Плетенчука, ще один російський великий десантний корабель перебував на ремонті і його, ймовірно, теж знищили.

"Тобто щонайменше п'ять одиниць. Таким чином залишається вісім великих десантних кораблів, але ця інформація потребує уточнення станом на зараз, може і більше", – додав речник ВМС ЗСУ.

Військово-морський експерт Defense Express, капітан 1 рангу у відставці Володимир Заблоцький зазначив, що із восьми зазначених ВДК, двоє є непридатними для використання й не виходять у море, оскільки дуже старі.

Російський флот - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, в ніч на 13 вересня в окупованому Севастополі було атаковано російський великий десантний корабель "Мінськ" та підводний носій ракет "Калібр", а вранці 14-го було атаковано два патрульних кораблі проекту 22160 "Василій Биков".

Після ракетного удару по Севастополю російські окупанти вирішили розосередити та сховати якомога далі від Криму свої вцілілі кораблі. У Криму фактично, весь Чорноморський флот агресора перебуває під загрозою вогневого враження Збройними Силами України. Саме тому ворог розосереджує кораблі: одні виводить подалі в море, інші ховає біля Новоросійська.

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