На лівому березі Дніпра поменшало на понад три десятки окупантів та 9 гармат.

На лівому березі Херсонської області після певного затишшя російські загарбники чотири рази штурмували позиції українських захисників.

Як повідомили у Силах оборони півдня України, у ворога залишається головна мета – вибити підрозділи ЗСУ із зайнятих позицій на лівобережжі Дніпра.

"Після дводенної тиші без штурмів, зібравши мінімальні сили, спромігся на чотири штурмові атаки. Зазнавши безповоротних та санітарних втрат, противник відійшов на свої вихідні позиції. Наші воїни продовжують утримувати зайняті позиції та здійснюють заходи щодо розширення плацдарму", - розповіли у ЗСУ.

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Також Сили оборони завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. За минулу добу отримали підтвердження, що на лівому березі поменшало на 34 окупанти, 9 гармат, танк, два ударні БпЛА типу "Ланцет", два човни, дві антени та чотири одиниці автобронетехніки.

"Знищено польовий пункт боєпостачання", - йдеться у повідомленні.

Водночас окупанти тримають темп активної аеророзвідки, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних модифікацій з уражаючими елементами.

Зокрема, протягом бойової доби агресор не припиняв терор мирного населення прифронтових територій Херсонщини та території Очаківської громади на Миколаївщині. Загалом зафіксовано 64 FPV-дрони, 19 ударних БпЛА типу "Ланцет" та 25 скидів 45 осколкових боєприпасів з БпЛА різних модифікацій. В результаті скиду осколкового боєприпасу в Антонівці на Херсонщині поранено цивільну особу та пошкоджено приватний автомобіль.

Також зафіксовано 4 артилерійських обстріли по Херсону та двічі по Тягинці й Монастирському. Окрім того, артилерійським вогнем ворог вкривав Чорнобаївку, Веселе, Комишани, Золоту Балку, Тягинку, Садове, Дмитрівку, Олександрівку, Гаврилівку, Іванівку Херсонської області, акваторію Очаківської та територію Куцурубської громад.

Внаслідок злочинних дій РФ, під час артилерійських обстрілів, пошкоджено багатоповерхівку, 8 приватних будинків та цивільну автівку.

За даними Сил оборони півдня, зараз в Азовському морі на бойовому чергуванні так і залишається один російський корабель. Ракетоносії та інші кораблі в Чорному морі з пунктів базування не виходили.

Бої на лівому березі Херсонської області - останні новини

У Силах оборони півдня повідомляли, що на Херсонщині, в районі Кринок, російська армія здійснила артилерійські та мінометні обстріли. Завдяки вогневому ураженню по місцях дислокації ворога, його вогневих позиціях та тилах, на лівому березі в той же період поменшало на 52 окупанти, дві самохідних артилерійських установки, шість гармат, п’ять БпЛА різних типів, серед яких два "Ланцети", та 22 одиниці автомобільної техніки. Також на брухт пущено човен та два генератори противника.

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