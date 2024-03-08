Це російська інформаційна спецоперація, розповіла речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Російські війська посили обстріли півдня України – Херсонської, Одеської та Миколаївської областей, заявила в ефірі телемарафону очільниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"У них наближаються вибори, було проголошено потужно роботу по півдню України, вони продовжували переконувати всіх, що цей регіон продовжує чекати на руський мир. Й інших способів, крім як терор, вони не мають", – пояснила Гуменюк.

Крім того, вона зазначила, що цієї ночі під обстріл потрапили прибережні населенні пункти Херсонської області. Вона сказала, що ворог таким чином тисне, нібито удаючи своє просування.

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"Ворог сильно тероризує Херсонську область, особливо прибережні населені пункти на правому березі. Це також продовження тієї самої передвиборчої кампанії. Вони намагаються переконати жителів тимчасово окупованого лівого берега, що вони нібито просуваються на правий, про те, що руський мир – це нібито добре. Мовляв, їм на лівому живеться тихо, а от правий берег постійно під обстрілами. Через це постійно тероризують населення і артобстрілами і безпілотниками", – розповіла Гуменюк.

Російсько-українська війна триває: що треба знати

Вночі російські війська знову атакували схід та південь України "шахедами". Сили ППО змогли збити 33 дрони у п'яти областях.

Крім того, продовжують зростати втрати ворога на війні проти України, минулої доби до статистики додалося ще 880 окупантів, 11 танків та 25 артилерійських систем.

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