Ліквідували десятки солдатів РФ разом с важливою технікою.

Впродовж минулої доби українські військові на півдні України вчергове потужно вдарили по російських позиціях, внаслідок чого знищили понад 20 загарбників та купу їхньої техніки.

Як повідомляють Сили оборони півдня України, наразі оперативна обстановка на цьому напрямку залишається стабільно напруженою. За даними військових, триває контрбатарейна боротьба. Також ворог активно застосовує тактичну авіацію, ударні та FPV дрони.

Водночас українські військові на півдні за добу завдали росіянам наступних втрат: знищено 24 окупанти, 4 гармати, 5 одиниць автобронетехніки, 4 човни та безпілотний літальний апарат типу "Мавік".

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Також зазначається, що минулої доби авіаційними ударами із застосуванням 10 керованих авіабомб по Бериславщині російські окупанти завдали руйнувань в Одрадокам'янці, Миколаївці, Веселому, Ольгівці, Львовому. Внаслідок атак поранено цивільного, пошкоджено будинок культури та автомобіль швидкої допомоги. Також зруйновано 2 приватні будинки.

Крім того, артилерією ворог здійснив понад 90 обстрілів з використанням 485 снарядів, у тому числі 8 разів прицільно по населених пунктах. Внаслідок обстрілів 5 цивільних поранено, пошкоджено 2 приватні будинки та будівлю медичної установи.

У Силах оборони півдня також уточнили, що наразі корабельне угруповання ворога розгорнуто в кількості 14 кораблів, із них 10 в Чорному та 4 в Азовському морях. Ракетоносії заведені в пункти базування.

ЗСУ ліквідували ще 520 солдатів РФ за добу

Як повідомляв УНІАН, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 273 тисяч 460 своїх військових та понад 37 тисяч одиниць різноманітної техніки та озброєння.

Зокрема, за добу українські військові ліквідували 520 російських окупантів, а також знищили понад 20 танків та бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, 15 безпілотників та понад 30 одиниць автомобільної і спеціальної техніки тощо.

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