Є вагомі втрати ворога також у техніці та засобах.

За минулу добу Сили оборони України ліквідували понад півтисячі російських окупантів. Наразі загальні втрати особового складу Російської Федерації перетнули межу у 273 тисячі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.09.23 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 273460 (+520 за добу) осіб", - йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Також, станом на сьогодні знищено тисячі одиниць техніки та засобів ворога, зокрема:

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танків ‒ 4628 (+5 за минулу добу) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 8851 (+17);

артилерійських систем – 6062 (+35);

РСЗВ – 778 (+2);

засоби ППО ‒ 526 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4784 (+15);

автомобільної техніки та автоцистерн – 8601 (+30);

спеціальна техніка ‒ 903 (+2).

Крім того, росіяни втратили у цій війні 315 своїх військових літаків, 316 гелікоптерів, 20 кораблів /катерів та один підводнийі човен.

Ситуація на фронті станом на 19 вересня - головні новини

18 вересня Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський, коментуючи останні події на фронті зазначив, що українські війська пробили лінію оборони російських окупантів біля Бахмута. За його словами, у боях на Бахмутському напрямку були розбиті та повністю втратили боєздатність одні з найбільш підготовлених і найкращих частин ворога – 72 окрема мотострілецька бригада, 31 та 83 окремі десантно-штурмові бригади.

Раніше військові Третьої окремої штурмової Бригади Сил оборони України розповіли деталі звільнення села Андріївка Великоновосілківської селищної громада Волноваського району Донецької області та повідомили, що в результаті блискавичної операції знищений російський гарнізон, що мав позиції у населеному пункті.Так, ліквідовано: начальника бригадної розвідки ворога; трьох комбатів; та майже всю піхоту 72 бригади, разом з офіцерами і значною кількістю техніки.

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