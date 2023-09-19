Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальних дій на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

Окупанти намагаються відновити втрачені позиції біля Андріївки та Роботиного, атакують в районі Кліщіївки та Мар’їнки. За добу сталося понад 30 бойових зіткнень з російськими окупантами.

У ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації з російським вторгненням зазначається, що Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Загалом протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень. Ворог завдав 22 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Згідно з повідомленням, в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Кліщіївки Донецької області.

"Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, успіхів не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", - інформує Генштаб.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області.

"Тут впродовж минулої доби ворог здійснив понад 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Водночас, на Авдіївському та Шахтарському напрямках Сили оборони утримують ініціативу, тиснуть на ворога та крок за кроком відвойовують нашу землю", - зазначено у зведенні.

На Мелітопольському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області, намагаючись відновити втрачені позиції. Сили оборони продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону. Проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

У зведенні Генштаб також зазначає, що Кремль продовжує відправляти військовослужбовців із територіальних суб’єктів РФ до тимчасово окупованих територій нашої держави. Так, 15 вересня цього року до тимчасово окупованого міста Джанкой АР Крим, на місцевий військовий аеродром, прибуло близько 100 військовослужбовців строкової служби з Кабардино-Балкарської республіки РФ для посилення охорони та оборони зазначеного об’єкту.

Війна в Україні - ситуація на фронті

15 вересня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Андріївка Донецької області була звільнена, а 17 вересня українські захисники звільнили від російських загарбників населений пункт Кліщіївка на Донеччині.

За словами Командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Сирського, українські війська пробили лінію оборони російських окупантів біля Бахмута. За його словами, загальна обстановка на Східному напрямку залишається складною. Ворог там не полишає своїх намірів щодо поновлення наступальних дій на Куп’янському та Лиманському напрямках, до яких здійснює активну підготовку.

Він зазначив, що продовжуються запеклі бої в районі Бахмута. Після втрати на минулому тижні населених пунктів Андріївки та Кліщіївки, ворог проводить численні контратаки з різних напрямків, безуспішно намагаючись повернути втрачені позиції, зазначив команадувач.

Він пояснив, що ці, невеликі, на перший погляд, населені пункти, були важливими елементами оборонного рубежу ворога, який простягнувся від Бахмута до Горлівки.

Крім того, він повідомив, що у боях на Бахмутському напрямку були розбиті та повністю втратили боєздатність одні з найбільш підготовлених і найкращих частин ворога – 72 окрема мотострілецька бригада, 31 та 83 окремі десантно-штурмові бригади.

Міністерство оборони Великої Британії свлєю чергою інформує, що командування окупаційних військ Російської Федерації перекинуло під Роботине тисячі десантників для посилення 58-ї загальновійськової армії. Таким чином, як зазначається, Росія ще сильніше укріпила 58 загальновійськову армію, яка "опинилася у скрутному становищі, додатковими повітряно-десантними підрозділами на Оріхівському напрямку в Запорізькій області". Зокрема, загалом не менше п'яти полків повітряно-десантних підрозділів, які залучені з 7-ї та 76-ї дивізій, тепер можливо зосереджуються в межах декількох кілометрів від фронтового села Роботине.

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