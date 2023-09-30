Ворог запустив ударні безпілотники – імовірно, Shahed.

Російські окупаційні війська знову атакують південь України дронами. Ударні БпЛА – імовірно, Shahed – летять з боку Чорного моря в напрямку Одеської області.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. Згодом військові уточнили, що група дронів летить у напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців Білгород-Дністровського та Одеського районів області перебувати в укриттях.

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Тим часом повідомляється про звуки вибухів в Одесі.

Оновлено 23:18: Декілька груп ударних БпЛА типу Shahed з Чорного моря летять в напрямку Миколаївської та Одеської областей, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Оновлено 23:50: Спостерігається декілька груп ударних БпЛА типу "Shahed" з Чорного моря в напрямку Одеської області. Ще декілька груп на території Одеської області в північно-західному напрямку, уточнили військові.

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Атаки РФ по Україні

У суботу, 30 вересня ворог атакував Донецьку область. Росіяни завдали авіаудару по Костянтинівці – 13-річна дитина отримала поранення. Також під ворожим вогнем опинилися села Ласточкіне Покровського району та Новоукраїнка Волноваського району Донеччини.

Крім того, останнім часом ворог частіше застосовує для атак по Україні ударні дрони. Під особливою увагою противника – південь України.

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