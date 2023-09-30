Ворожі безпілотники ліквідували підрозділи ВМС ЗСУ.

В Одеській області під час нічної атаки, яку російські окупанти здійснили по території України, було збито кілька іранських безпілотників-камікадзе.

Ліквідовано два БПЛА типу Shahed, йдеться на сторінці Військово-морських сил Збройних сил України в Facebook. За його даними, безпілотники знищили підрозділи ВМС ЗСУ.

"На Одещині під час нічної атаки окупантів силами та засобами Військово-морських сил ЗС України було збито два дрони-камікадзе Shahed-136. Військово-морські сили разом з побратимами продовжують захищати Україну від підступного ворога!" - наголошується в повідомленні.

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У ніч на суботу, 30 вересня, загарбники атакували українську територію безпілотниками Shahed. Тривога була оголошена в низці областей, в тому числі в Одеській та Вінницькій.

ЗМІ писали, що на території Вінницької області було чути звуки вибухів. Пізніше місцева влада повідомила, що на території регіону є "приліт" в інфраструктурний об'єкт. Інформації про те, що хтось загинув чи постраждав під час удару з боку супротивника, поки немає.

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