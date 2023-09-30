Крім того, росіяни вдарили по селах Ласточкіне Покровського району та Новоукраїнка Волноваського району.

Російські окупаційні війська завдали авіаційного удару по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок атаки постраждала 13-річна дитина.

"За даними слідства, 30 вересня 2023 року армія держави-агресора вкотре обстріляла мирні населені пункти Донеччини. Близько 16:00 окупанти нанесли авіаудар по м. Костянтинівці, за попередніми даними, з використанням КАБ-500. В зоні ураження опинились територія транспортного підприємства та житлова забудова, де у цей час на вулиці гуляли двоє дітей", – повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Правоохоронці уточнили, що 13-річний хлопчик отримав мінно-вибухову травму й осколкове поранення голови.

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Крім того, росіяни вдарили по селах Ласточкіне Покровського району та Новоукраїнка Волноваського району. Там постраждали жінки віком 43 і 54 роки. Обидві під час обстрілів перебували у своїх оселях, наразі їх ушпиталено.

"Серед зруйнованих й пошкоджених об’єктів – понад два десятки приватних і багатоквартирних житлових будинків, господарські споруди, приміщення підприємства, автомобілі й лінії електропередач", – наголосили в прокуратурі.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюються досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Правоохоронці вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками Збройних сил РФ.

Удари РФ по Україні

За час повномасштабної війни російські окупанти розбомбили 37 військових заводів в Україні. Таку інформацію озвучив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль. Держава уже опрацьовує пропозиції з їхнього відновлення.

Тим часом ворог постійно атакує українські міста ракетами, дронами та авіабомбами. Від щоденних обстрілів потерпає, зокрема, Херсон та область. 28 вересня внаслідок атаки РФ на Херсон загинула молодша медична сестра, яка мала трьох дітей.

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