Їхня кількість лише зростатиме, вважають на Заході.

На території України вже перебуває невелика кількість солдатів КНДР. На Заході очікують, що їх ставатиме більше, оскільки іноземні військові завершують підготовку та рухаються до лінії фронту.

У розмові з CNN двоє представників західної розвідки розповіли, що присутність північнокорейських військ в Україні виходить за рамки оцінок Північноатлантичного Альянсу та Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки.

Американський чиновник сказав журналістам, що вони поки не можуть підтвердити цю інформацію. Водночас речник Держдепу Метью Міллер анонсував зустріч дипломатів та військових посадовців США і Південної Кореї, на якій обговорюватимуть розгортання військ та розширення відносин Москви та Пхеньяна.

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Джерела видання повідомили, що значною частиною розгорнутих військ є сили спецпризначення. Уряд КНДР вважає їх сильнішими за росіян, а також хоче, щоб вони отримали бойовий досвід на справжній війні. Чиновники вважаюьть, що принаймні частина солдатів дезертирує майже одразу після прибуття на поле бою. Також проблемою для них стане мовний бар'єр.

Війська КНДР в Україні

Сьогодні ввечері у Пентагоні заявили, що оцінюють кількість солдатів Північної Кореї у Росії в 10 тисяч осіб. Кілька тисяч прямують в бік Курської області, а менша частина вже перебуває там.

Низка країн виступила із засудженням відправки військових КНДР до Росії. Генеральний секретар Північноатлантичного Альянссу Марк Рютте заявив, що вони планують посилити підтримку України через це.

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