КНДР вступила у війну: Пентагон розповів про переміщення військ

Речник міністерства каже, що Штати "залишаються стурбованими".

На схід Російської Федерації загалом відправили близько 10 тисяч солдатів КНДР. Вони можуть приєднатися до російських сил неподалік України вже протягом кількох тижнів.

Про це під час брифінгу повідомив прес-секретар американського Міністерства оборони генерал-майор Пет Райдер. За його словами, приблизно кілька тисяч іноземних солдатів перемістилися ближче до кордону з Україною в напрямку Курської області. Менша кількість вже присутня в цьому регіоні:

"Ми залишаємося стурбованими тим, що Росія хоче використовувати цих солдатів у бою або для підтримки бойових дій проти українських сил. Продовжуємо уважно стежити за ситуацією, консультуючись з нашими українськими партнерами та іншими союзниками".

Війська КНДР на війні

Нагадаємо, що Північна Корея відправила на допомогу Росії своїх військових. В Україні повідомляли, що мова йде про офіцерів, які навчають росіян, та солдатів.

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Кремлівський правитель Путін публічно говорив про договір між Росією та КНДР, згідно з яким країни зобов'язані допомагати партнеру у разі нападу.

В українській розвідці повідомляли, що перші солдати КНДР вже прибули на територію Курської області.

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