За словами експертів, КНДР готує високодисциплінованих солдатів із високою лояльністю до режиму, готових іти на крайній ризик з обмеженим спорядженням.

Північнокорейських бійців, які прибули до Росії для участі у війні в Україні, називають найманцями, гарматним м'ясом і другосортними. Але колишні північнокорейські солдати та інші військові експерти стверджують, що багато хто з них готові до смерті, оскільки це їхній шанс вирватися з похмурих умов на батьківщині.

Як пише The Wall Street Journal, через специфіку виховання вони можуть продемонструвати в бою вкрай високу мотивацію - навіть б'ючись далеко від дому і за незнайому справу.

Без найменшого коливання

За словами колишніх північнокорейських солдатів, майже всі бійці, відправлені в Росію, мають схожу мотивацію. Їм з раннього віку навіюють, що вони повинні пожертвувати всім заради верховного лідера, без жодних вагань:

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"Розгортання військ розглядатиметься як можливість усього життя принести гроші і славу режиму Кім Чен Ина. Ті, хто гине, стають героями; ті, хто виживає, повертаються героями", - зазначає видання.

Як пише WSJ, навіть найкращі війська КНДР не мають сучасного обладнання та ресурсів. Як каже Девід Максвелл, полковник спецпризначення армії США у відставці, багато північнокорейських солдатів, навіть спецпризначенці, проводять більшу частину часу на сільськогосподарських або будівельних роботах:

"Підготовка північнокорейських сил спеціального призначення виробляє високодисциплінованих солдатів з високою лояльністю, часто готових йти на крайній ризик з обмеженим спорядженням".

При цьому в північнокорейській армії спецназ посідає особливе місце. Їх годують краще, ніж інші підрозділи, і вони проходять більш інтенсивну підготовку з проникнення, руйнування інфраструктури та вбивств.

Державне телебачення показувало кадри підготовки солдатів, на яких вони розбивають лампочки голими руками, або гнуть металеві прути. У КНДР заявляли, що кожен спецпризначенець "еквівалентний 100 ворожим солдатам".

При цьому, як розповідає колишній спецпризначенець КНДР Лі Хен Син, під час тренувань обов'язковим було щоденне відвідування занять з ідеологічної підготовки, на яких повторювалися гасла про готовність померти за верховного лідера.

"Вони можуть бути принесені в жертву, не домігшись особливих результатів у війнах, але вони не посміють засумніватися в наказі лідера відправитися в Росію", - каже Лі.

Виправданий ризик

За словами Банг Чон Квана, колишнього генерал-майора південнокорейської армії, через мовний бар'єр і незнання місцевості потенційна роль солдатів КНДР у Росії зводиться до ролі піхоти.

"Вони зазнаватимуть великих втрат, тому що малоймовірно, що Росія надасть їм сучасне обладнання або розвіддані", - сказав Банг.

Водночас, кажуть колишні військові КНДР, багато солдатів вважатимуть ризик виправданим, оскільки закордонне відрядження підвищує статус у країні, що дасть їм доступ до престижних посад.

Солдати КНДР в Україні

Нещодавно стало відомо, що Пхеньян відправив до РФ кілька тисяч своїх військових. Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що на території Курської області присутні вже 11 тисяч північнокорейських військових. І вони вже зазнали втрат.

Водночас, за словами військового експерта Олександра Коваленка, у Росії не до кінця розуміють, як ефективно використовувати військових КНДР на фронті. Він зазначив, що ключовою проблемою є взаємодія між цим контингентом і силами РФ.

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