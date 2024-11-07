На сьогодні реакція світу на долучення військових з КНДР до війни Росії проти України недостатня, зауважив президент.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війська Північної Кореї вже понесли втрати на території Курської області РФ. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на пресконференції за підсумками участі в саміті Європейської політичної спільноти у Будапешті.

"11 тисяч солдатів армії Північної Кореї на сьогодні присутні на території Російської Федерації в прикордонні з Україною. У північній частині нашої держави. Саме у Курській області. 11 тисяч – частина цих військ вже брала участь у бойових діях проти українських військових. Так, є вже втрати. Це факт", – наголосив Зеленський.

Він додав, що є країни, які гучно відреагували на долучення КНДР до війни Росії проти України. Є країни, які не відреагували, а є ще й ті країни, які відреагували тихо. Україна наразі працює саме з третьою категорією держав.

Відео дня

Зеленський зазначив, що існує два індикатори, які можуть дати розуміння, чи є достатньою реакція світу.

"Перше, це нова хвиля ескалації, і безумовно, з боку російської сторони втягування армії або іншої держави у війну проти України. Я вважаю, якщо ми будемо послідовними... І багато з лідерів говорили, що якщо буде нова хвиля ескалації – ми зможемо відкрити Україні можливість далекобійного застосування. Я вважаю, що це саме той момент, коли треба це зробити", – наголосив Зеленський, додавши, що над цим питанням треба працювати.

Примітно, що Україна ще до прибуття солдатів КНДР на Курщину попереджала міжнародних партнерів, що чисельність військ з Північної Кореї на боці РФ буде збільшуватися.

"І друга історія... Зараз ми попереджаємо і вважаємо, наступний крок, якщо ми не будемо застосовувати відповідну зброю і політичний тиск на російську Федерацію – наступним кроком може бути набагато більше використання північнокорейського контингенту. Тому що Путін завжди дивиться, яка реакція світу. Я вважаю, що на сьогодні вона недостатня", – сказав Зеленський.

Війна в Україні: участь військ КНДР

За даними видання The Guardian, недосвідчені, погано навчені та недостатньо нагодовані війська КНДР вирушили до Росії для участі у війні проти України. Ці солдати стикаються з недоїданням і не мають бойового досвіду, що робить їх вразливими на незнайомій території.

За даними Reuters, північнокорейські військові кілька днів тому вперше взяли участь у бойових діях у Курській області.

Вас також можуть зацікавити новини: