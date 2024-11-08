Військові припускають, що росіяни посадять корейців на другу лінію оборони.

Росія, ймовірно, триматиме південнокорейських солдатів на другій лінії оборони в Курській і Бєлгородській областях, аби вивільнити власні війська для боїв на Донбасі. Про це газеті The Washington Post розповіли українські бійці, які воюють на Курщині та Харківщині.

Згідно даних американської розвідки, наразі в Курській області перебуває близько 10 тисяч солдатів армії КНДР. Вважається, що Кремль хоче застосувати їх для підсилення російських військ, які намагаються вибити ЗСУ з району навколо Суджі.

Юрій Федоренко, командир батальйону "Ахіллес", який воює у складі 92-ї окремої штурмової бригади в Харківській області, сказав, що дані розвідки фіксують присутність північнокорейських військ не лише на Курщині, але й у сусідній Бєлгородській області.

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На думку Федоренка, північнокорейські війська будуть використані для зміцнення другої лінії оборони росіян поблизу Бєлгорода. Це вивільнить російські підрозділи, які там стояли, і їх можна буде кинути на Донбас.

36-річний Валентин Левада, боєць підрозділу безпілотних систем 82-ї бригади, очікує, що незабаром українські солдати зустрінуться з корейцями у прямому бою.

"Ми можемо зіткнутися з [північнокорейцями] безпосередньо, якщо відбудеться швидкий прорив. Я припускаю, що взяти їх у полон буде важко", – сказав він.

Війська КНДР в російсько-українській війні: останні новини

Як писав УНІАН, напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що війська Північної Кореї вже понесли втрати на території Курської області РФ. Разом з тим український лідер розкритикував в’ялу реакцію Заходу на вступ КНДР у війну.

Також ми розповідали, що Трамп обговорив з президентом Південної Кореї участь військ КНДР у війні проти України. Під час своєї розмови політики висловили занепокоєння щодо цього питання.

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