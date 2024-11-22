Північнокорейські військові вже формуються у підрозділи.

На одному з напрямків фронту в Україні вже помічено військових КНДР.

Про це сказав командир зведеного підрозділу 153-ї окремої механізованої бригади Назарій Кішак з позивним "Шериф" в ефірі телемарафону. "Бачимо, що уже на нашому Харківському напрямку є військовослужбовці з КНДР", - зазначив він.

За його словами, українським військовим відома інформація щодо кількості залучених до бойових дій північнокорейських військових, але він її не може розголошувати. "Бачу, що вони розділяються на підрозділи, підсилюють свої бойові і на передній лінії вже роблять маленькі накопичення", - сказав Кішак. Він не виключає, що ворог очікує погіршення погоди, щоб почати штурмувати.

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За його словами, противник змінює свою стратегію – якщо раніше вони любили воювати і штурмувати позиції більше влітку, то зараз навпаки обирають погіршення погоди – сильний вітер і дощ, сподіваючись, що Сили оборони не контролюватимуть ситуацію.

Кішак розповів, що на Харківському напрямку ворог не багато використовує одиниць техніки. "Техніка, яка в них лишилася – кілька танків недопалених і мотоблоки. Іншої техніки не бачу. Є пікапи, які кожного дня на Харківському напрямку ми разом з іншими підрозділами спалюємо, але масового застосування техніки ворогом, як це відбувається на Куп’янському, на Торецькому напрямку, не спостерігається", - наголосив він.

Північнокорейські військові на війні

Раніше йшлося про те, що в Курській області РФ перебувають близько 10 900 військовослужбовців із КНДР. За даними розвідки Південної Кореї, ці сили розгорнули у складі російського повітряно-десантного підрозділу та підрозділу морської піхоти.

Член парламентського комітету з розвідки Лі Сон Квен з посиланням на Національну розвідувальну службу зазначив, що деякі з цих солдатів вже беруть участь у боях проти ЗСУ.

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