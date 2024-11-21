Розвідка Південної Кореї назвала кількість військ КНДР на Курщині

Наразі в Курській області РФ перебувають близько 10 900 військовослужбовців із КНДР. За даними розвідки Південної Кореї, ці сили розгорнули у складі російського повітряно-десантного підрозділу та підрозділу морської піхоти.

Про це повідомив член парламентського комітету з розвідки Лі Сон Квен з посиланням на Національну розвідувальну службу, пише Reuters. За його словами, деякі з цих солдатів вже беруть участь у боях проти Сил оборони України.

Наразі розвідувальне агентство намагається визначити точну кількість втрат серед північнокорейських військ і чи здався хтось із них в полон. Поки що щодо цих двох питань надходить суперечлива інформація.

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Війська КНДР на фронті

Раніше ЗМІ повідомляли, що Кім Чен Ин відправив до Росії трьох своїх генералів. Крім Кім Ен Бока, повідомляють про генерал-полковника Рі Чанг Хо, заступника начальника Генерального штабу, главу Головного розвідувального бюро, а також про генерал-майора Сін Кум Чхоль, начальника Головного оперативного управління.

WSJ зазначив, що генерал-полковник Кім, який формально є заступником начальника генерального штабу армії, відповідатиме за інтеграцію північнокорейських військ з росіянами, отримання досвіду ведення бойових дій і створення каналу для майбутнього розгортання.

Вчора ЗСУ завдали потужного удару ракетами Storm Shadow по об’єкту в Курській області. Ймовірно, ціллю був підземний бункер, де перебувало командування однієї з російських армій та генерали КНДР.

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