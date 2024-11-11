Росія планує наступати на позиції Збройних сил Україні в Курській області великим угрупованням з десятків тисяч військових, серед яких є й північнокорейці.

Як розповів CNN анонімний американський чиновник, новий наступ може розпочатися вже найближчими днями. Один з українських командирів каже, що війська КНДР беруть участь в бойових діях на Курщині, а також в оборонних операціях в Бєлгородській області і на окупованих територіях України:

"Здебільшого завдання визначені як другий ешелон оборони. У Курській області - це безпосередні бойові дії. Ці групи будуть безпосередньо задіяні у бойових діях у найближчій перспективі на території України".

Військовослужбовець додав, що серед особового складу іноземних військ є фахівці-артилеристи та снайпери. Їхня участь в обороні дозволяє окупантам задіяти свох солдатів у наступі в інших місцях фронту. Зрештою вони самі будуть використані в безпосередніх бойових діях.

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"У військовому плані це три повнокровні бригади. Уявіть собі, що зараз ворог знімає 10 000 солдатів з другої лінії оборони, ставить туди солдатів з Північної Кореї і відправляє ці три бригади в одне з місць, де ведуться активні бойові дії. Три повнокровні бригади - це значний ресурс? Так, це значний ресурс", - сказав Федоренко.

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