Ядерного шантажу з боку Росії через це буде багато.

Радник глави ОП Олексій Арестович вважає провальним наступ російських військ на Харківську, Київську та Сумську області.

Про це він заявив в інтерв’ю DW.

"Наші сили вже звільняють Сумську область, частину Харківської та Київської. Звідти виходять російські колони. Це для них провал", - сказав Арестович.

За його словами, ядерного шантажу з боку Росії через це буде багато.

"Вони навіть не зважилися оголосити у Росії всезагальну мобілізацію, а це значить, що вони бояться внутрішніх протестів і соціально-політичної напруги всередині країни", - пояснив Арестович.

Імовірність вступу Білорусі у війну дуже невисока, додав він: "Замість потужної білоруської операції у районі Києва буде перехід білоруської армії на наш бік і буде потужна операція у напрямку Мінська. Вони це вповні розуміють і бояться".

За даними Генштабу, наразі Росія відводить частину військ з чернігівського та київського напрямків. Ворог перегруповує сили для подальшого наступу на східні регіони.

Раніше Міноборони РФ заявило про завершення "першого етапу" "спецоперації" і переходу до наступу на Донбас.

При цьому, як писав Financial Times, Путін виношує план оточити ЗСУ у східному регіоні, щоб мати важіль впливу на переговори Росії та України.

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