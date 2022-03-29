На Харківщині відбувається перегрупування окупаційних військ з метою перекидання на інші напрямки.

Російськійські загарбницькі війська відводять окремі підрозділи з Київської і Чернігівської областей.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 18.00 у соціальній мережі Facebook.

"Противник продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої Держави. Здійснює відведення окремих підрозділів з території Київської та Чернігівської областей, а також перегрупування для зосередження основних зусиль на Слобожанському та Донецькому напрямках", - йдеться у повідомленні.

Також, на Поліському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

"Здійснював спроби вогневого ураження підрозділів Збройних Сил України у районах населених пунктів Романівка, Горенка, Личанка, Петрушки, Шпитьки, Мощун, Нова Буда, Майданівка, Любовичі, Забуяння, Наливайківка. Здійснює перегрупування військ та їх часткове відведення на територію республіки Білорусь", - зазначається у повідомленні.

Крім того, на Сіверському напрямку обстановка залишається без суттєвих змін. "Противник продовжує блокувати Чернігів, завдавати вогневого ураження по цивільних та військових об’єктах. У напрямку на Бровари намагається утримати раніше зайняті позиції та не допустити подальше просування наших військ", - заявили у Генштабі.

"На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків, здійснив відведення окремих підрозділів 1-ї танкової армії з району міста Суми за межі території України, продовжив здійснювати перегрупування військ з метою перекидання на інші напрямки. Посилив наступальні спроможності угруповання окремими підрозділами зі складу 20-ї загальновійськової армії західного воєнного округу у напрямку на Слов’янськ", - йдеться у повідомленні.

На Волинському напрямку суттєвих змін в складі та положенні окупаційних військ не зафіксовано.

Разом з тим, на Південнобузькому напрямку ворог вживає заходів з відновлення боєздатності, поповнення запасів. Намагається підготувати підрозділи до відновлення наступальних дій.

"В Чорноморській та Азовській операційних зонах корабельне угруповання противника продовжує виконання завдань з відстеження обстановки, ведення розвідки та ізоляції району ведення бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Водносас, на території РФ, в районі населеного пункту Богучар, противник здійснює заходи зняття з довгострокового зберігання бойової та спеціальної техніки. "Понад 40 відсотків зазначеної техніки перебуває в несправному чи неробочому стані", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у Генштабі, противник ослаблений, дезорієнтований, значна його частина відрізана від логістичного забезпечення і продовжує зазнавати втрат.

Як писав УНІАН, російський ворог перегрупує війська та відводить частину підрозділів на територію Республіки Білорусь для відновлення боєздатності. За словами помічника Путіна Володимира Мединського, це не означає припинення вогню.

Напередодні Міноборони РФ заявило про завершення "першого етапу" так званої "спецоперації" в Україні і про зосередження ведення бойових дій на сході.

Financial Times писало, що Путін хоче окупувати східні регіони, щоб прокласти собі сухопутний коридор до Криму, а також оточити ЗСУ й отримати важіль впливу на українську делегацію у переговорному процесі.

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