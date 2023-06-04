Кошти підуть на відновлення ліцею в селі Бузова на Київщині.

Платформа UNITED24 провела перший збір на відновлення навчального закладу, пошкодженого внаслідок російської агресії.

Як повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram, зібрані кошти у сумі $1,25 мільйона підуть на відновлення ліцею в селі Бузова на Київщині. Завдяки цьому до навчання офлайн зможуть повернутися 452 дитини.

"Це наш перший збір на відновлення навчального закладу. Вже розпочали другий. 5 серпня Андрій Шевченко разом з Олександром Зінченком проведуть у Лондоні матч зірок світового футболу Game4Ukraine. Ціль — зібрати кошти на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею в Чернігівській області", - зазначив Федоров.

Відео дня

Кошти на відновлення України

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що за рік на платформі United24 вдалося зібрати понад 330 мільйонів доларів.

Серед амбасадорів проекту були співачка та акторка Барбра Стрейзанд, гурт Imagine Dragons, історик Тімоті Снайдер, зірка "Надприроднього" Міша Коллінз, а також відомі українські спортсмени Еліна Світоліна, Андрій Шевченко та Олександр Усик.

Село Бузова на Київщині після окупації зазнало значних руйнувань, зокрема, у школу влучили 14 снарядів. Село увійшло до списку перших обєктів, які будуть відбудовувати в межах United24.

Вас також можуть зацікавити новини: