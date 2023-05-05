На платформі створено ще два додаткових напрямки, а відтак долучилися й нові відомі амбасадори.

За рік за допомогою української фандрейзингової платформи United24 вдалося зібрати понад 330 млн доларів, повідомив президент України Володимир Зеленський під час виступу з нагоди річниці створення платформи.

"Понад 330 млн доларів за перший рік - саме стільки акумулювала наша фандрейзингова команда United24…", - зазначив він.

За словами Зеленського, протягом року робота на United24 була зосереджена на трьох напрямках: оборона та розмінування, медицина, відбудова України. Зокрема, завдяки United24 придбано понад 100 тис. одиниць медичного обладнання для шпиталів та дитячих лікарень, а також майже 200 машин "швидкої" високого класу.

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"Сьогодні я радий оголосити, що до трьох існуючих напрямків… ми додаємо ще два: робимо окремий напрямок для гуманітарного розмінування… та освітній напрямок", - розповів президент.

Відтак, за його словами, до напрямку освіти доєдналися нові амбасадори-науковці: лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини Пол Норс, відомий нейрофізіолог та психолог Едвард Мозер та його дружина Мей-Брітт Мозер, а також американська акторка українського походження Іванна Сахно.

Крім того, першим амбасадором напрямку гуманітарного розмінування став американський філософ Френсіс Фукуяма.

Платформа United24

Зеленський створив платформу для збору коштів на підтримку України United24 5 травня 2022 року.

Серед амбасадорів проекту співачка та акторка Барбра Стрейзанд, актор Марк Гемілл, гурт Imagine Dragons, арт-директор Balenciaga Демна Гвасалія, американський актор Лієв Шрайбер, режисер Мішель Азанавічус, астронавт Скотт Келлі, історик Тімоті Снайдер, канадська акторка українського походження Кетрін Винник, а також відомі українські спортсмени Еліна Світоліна, Андрій Шевченко та Олександр Усик та інші.

19 березня Зеленський заявив, що благодійна платформа United24 перетнула межу в $300 млн внесків.

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