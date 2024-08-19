Окупант закликає росіян не йти на війну.

У полон Збройних сил України потрапив російський військовослужбовець, який виріс на піснях українського репера Олександра Ярмака.

Співак розповів, що отримав від побратимів відео допиту полоненого і вирішив поговорити з ним. Зустріч захисника України та російського загарбника опублікована на його YouTube-каналі.

23-річний Володимир родом із Саяногорська (Республіка Хакасія). Він каже, що на початку липня "сглупив, напився" і підписав контракт із Міністерством оборони РФ. Окупант запевняє, що не хотів на війну і планував служити в частині, проте в Єкатеринбурзі його "просто посадили в автобус" до Ростова-на-Дону.

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В Україні він пробув лише три дні. Його групу "кинули "на м'ясо" в розвідку" із завданням закріпитися на точці у Веселому, де вони й потрапили під мінометний вогонь. Загарбник отримав поранення в плече, ключицю, руки і коліно.

Володимир заявляє, що в нього були думки просто втекти з фронту, але він боявся розстрілу. "Після обміну військовополонених буде тільки гірше. Відправляють або ще раз на штурм, або розстріл, або до в'язниці. Гаразд, мене цей варіант буде влаштовувати. Але там хер*чат до такого моменту, щоб ти сам знову підписав [контракт] і пішов воювати. А мені нафіг не треба, я не хочу воювати", - додав він.

За словами окупанта, у його селі з'явився інтернет тільки 2018 року. Він був підлітком, коли Росія захопила Крим. "Не було бажання просто дізнатися, чому відбувається війна з Україною, чому ти слухаєш мої пісні, а російські люди приїжджають на Донбас вбивати українців?" - запитав його Ярмак.

Той відповів, що не ставив собі цього питання, а коли шукав в інтернеті причини початку війни, то виявив, що "ніхто й не знає". За підписання контракту росіянину пообіцяли близько 500 тисяч рублів, однак він їх так і не отримав. У РФ у нього залишилася дівчина з дитиною.

"Рвіть контракти, сідайте у в'язницю, пофіг. Так, можливо, ви отримаєте свої 200-500 тисяч, але якою ціною? Ви реально можете померти, потрапити в полон, або взагалі позбутися рук і ніг", - звернувся він до росіян.

Окупант розплакався, коли говорив про пісню "Детская обида", зізнавшись, що він сирота. Він сказав, що любить пісню "Сердце пацана" і наспівав трек "Тут мій дім".

Ярмак служить у ЗСУ

Як відомо, на початку повномасштабного вторгнення співак пішов добровольцем і поповнив лави Збройних сил України.

Минулої осені він розповів, що очолив пов'язаний з управлінням безпілотними літальними апаратами підрозділ.

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