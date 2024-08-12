Він здався солдатам ще в перший день боїв.

Російський строковик, який потрапив в український полон, розповів про перший день військової операції в Курській області.

Його розмову з українським блогером Дмитром Карпенком опубліковано на YouTube. 19-річного Ярослава призвали в армію 1 грудня 2023 року. Він каже, що йти не хотів, а про війну в Україні знав тільки з інтернету - його це не цікавило.

Він пройшов "курс молодого бійця", провів два місяці у військовій частині, а вже в березні потрапив на кордон з Україною, де будував бліндажі та копав окопи. Уранці 6 серпня він перебував на позиціях. Після "прильоту" по опорному пункту їм сказали пройти в укриття, проте вже до вечора дали команду "до бою".

Відео дня

Російський солдат розповідає, що вони розподілилися по бойових осередках і чекали, проте за дві години його схвилювала підозріла тиша. "Пройшов усією позицією, заглянув у кожен бліндаж - жодної душі не було. Я досі не знаю, де вони всі. Нуль емоцій. Нуль. Усе, порожнеча", - каже він.

Строковик знайшов свій телефон і безуспішно спробував зв'язатися з товаришами. Невдовзі він почув кроки і побачив світло ліхтариків. "Подумав спочатку, що наші йдуть. Я не думав, що [українські солдати] зайдуть до нас. Я кричу: "Хто це? Це свої?". Мовчок. Кажуть виходити з піднятими руками. Я автомат відклав і вийшов", - згадує він.

Ярослав каже, що в полон його взяли два українські солдати, він не чинив опору, бо "не було досвіду". Мати солдата РФ сказала журналісту, що вже подивилася інші інтерв'ю з російськими військовополоненими.

"Що ви хочете почути? Ви були на моєму місці? На місці матері або батька, у якого син у полоні? Я в курсі подій [в Україні]. А що ви хочете, щоб я прийшла з рушницею і вибачилася? Або як? Що я повинна зробити?" - обурилася вона.

Український полон

Як відомо, у полон Збройних сил України потрапила велика кількість російських військовослужбовців. У мережі щодня публікують нові фото та відео полонених з території РФ.

Російські солдати можуть звернутися з проханням про здачу в плані за програмою "Хочу жити" через єдиний центр прийому звернень:

Telegram і WhatsApp +380 95 68 68 86 888; +380 93 68 86 86 888; +380 97 68 86 86 888.

Для дзвінків: +380 44 35 35 08 917, 688 (тільки з українських номерів).

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