ЗСУ продовжують нищити окупантів на Херсонщині.

Російські окупанти намагаються вибити Сили оборони з Кринків та закріпитися на острові Нестрига, але не мають результату і несуть втрати. Про це сказав начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Не дають спокою ворогу наші Кринки. Сподіваються вони звідти вибити наших морпіхів, проте ці спроби – марні", - заявив він.

За словами Плетенчука, щодня відбуваються кілька штурмів з боку росіян, зокрема, сьогодні їх було вже три. Але всі вони не мали жодного успіху.

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"Острів Нестрига. Там окупанти працюють під прикриттям артилерії, FPV-дронів. Проте вони вимушені пересуватися малими групами, бо в них є велика водна перешкода – це наш Дніпро", - розповів посадовець.

Як зазначив Плетенчук, для подолання цієї перешкоди ворог змушений використовувати плавзасоби, зазвичай човни. У цьому випадку противник перебуває на відкритій місцевості, внаслідок чого несе втрати.

Він додав, що для України Нестрига – це не плацдарм, а острів на правому березі, розташований безпосередньо перед гирлом річки Дніпро.

"Хоча назвати це островом можна досить умовно, здебільшого – це очерет. І там такі ґрунти, що закріпитися досить складно, бо це фактично болото. Тим не менше вони не полишають цих спроб, і зараз ми спостерігаємо за результатами цих штурмів. Можна побачити на узбережжі "відпочивальників" у камуфляжі, але вони трошки вже неприроднього кольору", - сказав Плетенчук.

Взяття ЗСУ під контроль острова Нестрига – подробиці

Наприкінці квітня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони встановили контроль над островом Нестрига, який розташований у дельті Дніпра на території Херсонської області.

Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук зазначив, що взяття під свій контроль острова Нестрига суттєво підвищить якість контроверсійних заходів. Це має більш тактичне значення, бо йдеться про локації, які не дозволяють ворогу наближатися до наших позицій.

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