Найскладніша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, окреслив головнокомандувач ЗСУ.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський тлі паніки аналітиків про втрату села Бердичі пояснив, що ситуація на фронті дійсно загострилася.

Про це він заявив у своєму Telegram-каналі. Росія активно атакує по всій лінії фронту, вказав генерал. Він написав:

"Ситуація на фронті загострилась. Намагаючись захопити стратегічну ініціативу та прорвати лінію фронту, противник зосередив основні зусилля на декількох напрямках, створивши значну перевагу в силах та засобах. Активно атакує по всій лінії фронту, на деяких напрямках - має тактичні успіхи".

Головнокомандувач додав, що відбувається динамічна зміна обстановки, окремі позиції переходять "з рук в руки" по кілька разів протягом доби, що породжує "неоднозначне розуміння ситуації".

Говорячи про те, що ж насправді відбувається на фронті, Сирський зауважив, що цього тижня важкі бої тривали по всій лінії фронту. "Обстановка динамічно змінювалась - на деяких напрямках ворог мав тактичний успіх, а на деяких вдалося покращити тактичне положення наших військ", - зазначив він.

Так, у Луганській області окупанти намагаються скористатися своєю перевагою у повітрі, ракетах та кількості артилерійських боєприпасів. Головним завданням для себе вони ставлять вийти на адміністративну межу області.

"Основні напрямки зосередження зусиль ворога на Куп’янському напрямку - села Стельмахівка та Берестове. Там ворог мав частковий успіх, але діями наших підрозділів був зупинений. Також продовжує наступ на село Терни на Лиманському напрямку, намагається витіснити Сили оборони України за річку Чорний Жеребець, успіху не має", - повідомив головнокомандувач.

На Сіверському напрямку противник наступає в районі Білогорівки та Роздолівки, намагається прорватися і блокувати Сіверськ, щоб створити умови для продовження наступу на Слов’янськ. Утім, успіхів не має, його просування на цьому напрямку зупинене.

Крім того, на Краматорському напрямку найгарячішими точками залишаються Іванівське та Часів Яр. Також ворог намагається повернути під свій контроль Кліщіївку та вийти на рубіж по каналу "Сіверський Донець-Донбас".

"Найбільш складна ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, де продовжуються запеклі бої. Противник на цих напрямках задіяв до чотирьох бригад, намагається розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар’їнки, пробиваючись до Покровська та Курахового. Підрозділи Сил оборони України, зберігаючи життя та здоров’я наших захисників, перемістились на нові рубежі західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки", - повідомив Сирський.

В цілому, додав він, на цих напрямках противник досяг певних тактичних успіхів, але оперативної переваги отримати не зміг. Водночас українські війська завдають ворогу максимальних втрат, як в особовому складі, так і у військовій техніці. Для посилення оборони на цих напрямках та заміни підрозділів, що зазнали втрат, здійснюється переміщення бригад, які відновили боєздатність.

"Все ще напружена обстановка на Півдні, в Запорізькій та Херсонській областях. На Новопавлівському напрямку противник намагається наступати в районі Старомайорського, на Оріхівському - в районах Роботиного та Вербового, на Херсонському - все ще сподівається вибити наші війська з Кринок. Успіху не має на жодному з напрямків", - написав головнокомандувач.

Сирський також повідомив, що на Херсонському напрямку українським військам вдалося просунутися в районі Велетенського та встановити контроль над островом Нестрига.

Також Силам оборони України вдалося покращити своє тактичне положення в районі Синьківки (Куп’янський напрямок) та Серебрянського лісництва (Лиманський напрямок).

На Півночі України ворог продовжує обстріли прикордонних населених пунктів у Сумській та Чернігівській областях, веде диверсійно-розвідувальну діяльність. Сирський зауважив, що ознак безпосередньої підготовки противника до наступальних дій на Півночі України немає.

"Разом з тим, відстежуємо нарощування чисельності та перегрупування військ противника на Харківському напрямку. На найбільш загрозливих напрямках наші війська посилено артилерійськими та танковими підрозділами", - повідомив він.

Крім того, головнокомандувач зазначив, що продовжується ротація військових частин з метою організації відпочинку особового складу та відновлення боєздатності наших військових частин. "Триває підготовка особового складу у навчальних центрах, основний акцент робиться на якість та майстерність у володінні зброєю", - написав він.

Також продовжуються роботи з фортифікаційного обладнання оборонних рубежів та позицій; ведеться робота з партнерами щодо якнайшвидшого отримання засобів ураження, озброєння та військової техніки.

Що відомо про наступ Росії зі слів ЗСУ

27 квітня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що російським окупантам вдалося прорватися та закріпитися Очеретиному Донецької області.

У своєму ранковому зведенні сьогодні, 28 квітня, Генеральний штаб ЗСУ заявив, що на Авдіївському напрямку протягом минулої доби було відбито 35 атак ворога в районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Уманське та Нетайлове Донецької області.

Військовослужбовець, голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко зауважив, що на Авдіївському напрямку склалася низка "негативних моментів". Він пояснив, що цей напрямок для ворога досить важливий тим, що він намагатиметься пробиватися з Очеретиного у бік Покровська.

За словами Тимочка, російські загарбники змогли знайти "слабкі сторони" оборони українських військ при "хронічній нестачі боєкомплекту".

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