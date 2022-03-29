Зараз ведуться рятувальні роботи.

По Миколаєву вдарили окупанти. Ворог поцілив в адміністративну будівлю, під завалами опинилися люди.

Про це голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Ранок не такий добрий... Дочекалися поки люди вийдуть на роботу і вдарили... Розбираємося", - сказав він.

"29 березня близько 08:45 у м. Миколаїв внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю сталося руйнування центральної секції будівлі з 9 по 1 поверхи, без послідуючого горіння. Станом на 09:25 підрозділами ДСНС з-під завалів вивільнено 9 постраждалих осіб та передано медикам. Для пошуково-рятувальних робіт від ДСНС залучено 56 осіб та 10 од. техніки", - згодом повідомили у ДСНС.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що очевидиця розповіла про захоплення військами РФ міста на Миколаївщині. Жінка, яка з дитиною тікала із захопленої російськими окупантами Снігурівки, пережила чимало страшних подій.

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