Вони поцілили у крилаті ракети з переносних зенітних ракетних комплексів.

У Миколаївській області за минулу добу, 26 березня, українські військові збили три російські крилаті ракети.

Про це повідомляє Служба зв'язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook.

"Протягом минулої доби на Миколаївщині підрозділами протиповітряної оборони 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ було збито три крилаті ракети, випущені окупантами зі ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.

Російські крилаті ракети, що несли смерть багатьом українцям, були успішно збиті воїнами-десантниками з переносних зенітних ракетних комплексів.

"Слід відзначити, що за час широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України підрозділами протиповітряної оборони Десантно-штурмових військ ЗС України збито близько двох десятків одиниць повітряних об'єктів противника. А це - літаки, гелікоптери, крилаті ракети та безпілотні літальні апарати. Працюємо далі", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вчора в небі над Волинню військові збили три з чотирьох ракет, випущених з території Білорусі.

Раніше українські зенітники збили три ворожі ракети в Одеській області.

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